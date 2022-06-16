Источник рассказал, когда начнется заливка первого бетона под блок №4 АЭС "Аккую"

16 июн. 11:10

Госкорпорация "Росатом" 30 июня начнет заливку первого бетона под блок №4 атомной электростанции "Аккую" в Турции.

Как сообщает "Интерфакс", об этом рассказал источник в ГК в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Церемония заливки первого бетона означает запуск строительства энергоблока.

Напомним, лицензия на строительство была получена в октябре прошлого года.

Ранее сегодня заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен уже в 2023 году.