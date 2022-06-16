Российский боец UFC завершил карьеру

16 июн. 10:57

Боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов завершил спортивную карьеру, сообщил его менеджер Али Абдель-Азиз.

"Забит уведомил UFC о том, что он завершил карьеру", - приводит его слова ТАСС.

Ряд других источников сообщают, что Магомедшарипов решил покинуть спорт из-за проблем со здоровьем. Он может тренироваться, однако проводить тяжелую подготовку здоровье не позволяет.

Стоит добавить, что сам Забит пока не делал публичных заявлений по вопросу своей карьеры.

Забиту Магомедшарипову 31 год. В MMA он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.