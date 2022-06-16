Полицейский заплатил наркотиком за массаж и отправится в тюрьму в Казахстане

16 июн. 10:55

В Нур-Султане вынесли обвинительный приговор подполковнику полиции, который заплатил за сеанс массажа несколькими граммами гашиша. Об этом сообщается на сайте столичного суда.

Как было установлено в судебном заседании, во время оперативных мероприятий у высокопоставленного правоохранителя было изъято более 20 г гашиша.

"Полицейский обвинялся в сбыте наркотического средства гашиш весом 2,1 г путем оплаты услуг массажа (ст. 297, ч.1 УК РК), а также в незаконном хранении без цели сбыта в крупном размере наркотического средства гашиш весом 21,76 г (ст.296, ч.3 УК РК)", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Вина полицейского была доказана благодаря показаниям массажиста и понятых, присутствовавших при обыске. Кроме того, уликами послужили записи разговоров, сделанных в ходе спецмероприятий.

При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие и отягчающие вину обстоятельства: наличие у подсудимого малолетних детей и нарушение им присяги соответственно.

"Учитывая общественную опасность совершенных уголовных правонарушений, суд назначил обвиняемому по ст.297 ч.1 УК РК - пять лет лишения свободы, по ст.296 ч.3 УК РК - привлечение к общественным работам на срок 100 часов. По совокупности уголовных правонарушений обвиняемый осужден к пяти годам лишения свободы", - заявили в суде.

Осужденного также лишили специального звания подполковника полиции.