Грузовик и легковушка столкнулись на Ставрополье

16 июн. 10:48

Водитель автомобиля Хёндэ Солярис в Предгорном на перекрестке, выезжая со второстепенной дороги, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался по главной дороге в направлении Пятигорска, сообщили в УГИБДД по СК.

"Резаные раны лица, ушибы и ссадины получили 34-летняя водитель и 33-летняя пассажирка Хёндэ, обе жительницы станицы Суворовской. Водитель грузовика не пострадал", - говорится в сообщении

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.