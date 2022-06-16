В Крым начинают ходить автобусные чартеры

16 июн. 10:46

Уже в эту субботу, 18 июня, в Крым отправится первый чартерный автобусный рейс, который будет курсировать каждые четыре дня, - передает пресс-служба Минкурортов региона.

"В июне стартуют чартеры в Крым из восьми городов - Азов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Владимир, Гусь-Хрустальный, Дзержинск и Муром. Конечной точкой программы являются Судак и Алушта", - уточнили в сообщении, передает "АиФ-Крым".

Такие туры максимально комфортны и экономичны для туристов. Сейчас готовятся к запуску аналогичные чартеры из Ставрополя и других городов Северного Кавказа, - рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Для бронирования в пакетах с автобусными чартерами доступно более 150 крымских отелей: стоимость тура на двоих на семь ночей без питания стартует от 15-20 тыс рублей, а с трехразовым питанием, включая билеты на автобусный чартер - от 30 - 35 тыс рублей.