Море возле Анапы потрясло четырехбалльное землетрясение

16 июн. 10:23

Сегодня утром в Черном море в районе Анапы было зафиксировано землетрясение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 06:50 мск (в 03:50 по Гринвичу) по информации сейсмостанции города Анапа сегодня зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром в Черном море в 50 км от берега. Приборы сейсмостанции зарегистрировали толчки магнитудой 4 на глубине 10 км", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Оперативные группы проверили территории и объекты Анапы, уточняется, что жертв и разрушений нет и жалоб от населения не поступало.

Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, - добавили в пресс-службе.