Азербайджанские юниорки вышли в финалы чемпионата Европы по художественной гимнастике

16 июн. 10:17

Азербайджанские юные грации вышли в несколько финалов Чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в Тель-Авиве (Израиль).

На ЧЕ Азербайджан представляют взрослые гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, - Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а также юниорки Алина Мамедова, Камилла Гафарова и Медина Демирова.

По итогам квалификации у юниорок в первый день турнира Алина Мамедова вышла в финал ЧЕ в упражнении с мячом, Камилла Гафарова пробилась в два финала - в программе с обручем и булавами, Медина Демирова поборется за медали в упражнениях с лентой.