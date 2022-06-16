Первый энергоблок АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

16 июн. 10:06

Первый энергоблок строящейся в Турции АЭС "Аккую" будет запущен в 2023 году, - заявил сегодня заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны Альпарслан Байрактар на полях Петербургского международного экономического форума.

"За последние 20 лет в Турции спрос на электроэнергию утроился, и мы ожидаем, что в предстоящие 20 лет он продолжит расти. Первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен уже в следующем году", - подчеркнул министр, передает ТАСС.

Байрактар отметил, что после ратификации Парижского соглашения по климату Турция должна будет декарбонизировать свою экономику к 2050 году.

"В этом плане мы придаем большое значение природному газу и развитию атомной энергетики", - добавил замминистра.

Напомним, АЭС "Аккую" - атомная электростанция на южном побережье Турции, которую по российскому проекту, включающему строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, строит российская госкорпорация "Росатом".