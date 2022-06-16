Аэропорт Нур-Султана будет принимать пассажиров по ночам

16 июн. 9:58

Ремонт на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нур-Султана пройдет с 15 июля по 8 августа, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.

Отмечается, что днем в аэропорту будут идти ремонтные работы, а ночью гавань будет принимать и отправлять самолеты.

"С 15 июля по 8 августа этого года с 11:00 до 18:00 по времени столицы в аэропорту Нур-Султана будет проводиться текущий ремонт на взлетно-посадочной полосе", - сказано в сообщении.

В комитете отметили, что закрытие полосы согласовано с перевозчиками еще в феврале, поэтому расписание рейсов на указанный период изменено.