Песков прокомментировал возможность саммита Путина и Байдена

16 июн. 9:55

Встреча президентов России и США едва ли возможна как сейчас, так и в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Хотя справедливости ради надо признать, что международные дела - это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть. И тенденции тогда достаточно быстро сменяются", - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Песков уточнил, что все определит развитие ситуации, в зависимости от этого и будут приниматься какие-либо решения.

Напомним, прошлая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась год назад в Женеве.