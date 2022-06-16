Опрос: жители Кавказа готовы покупать товары параллельного импорта

16 июн. 9:54

Большинство россиян намерены покупать товары параллельного импорта, однако 3% граждан категорически не согласны пользоваться ими, - сообщили в банке "Открытие".

"Около 29% россиян относятся к идее параллельного импорта товаров и оборудования однозначно положительно, еще 39% - скорее положительно. Примерно 27% затруднились ответить или относятся к такому импорту безразлично. Скорее против полулегального ввоза товаров и оборудования в Россию лишь 4% и только 1% категорически против", - сказано в исследовании банка, подготовленного к ПМЭФ, передает РИА Новости.

В то же время россияне оговорились, что будут пользоваться товарами параллельного импорта лишь при определенных условиях: так, 48% опрошенных будут делать это, только если их удовлетворит качество товаров, еще 31% - если цена не будет для них слишком высокой, и лишь 18% респондентов будут пользоваться товарами параллельного импорта при любых условиях, - выяснили аналитики.

А вот 3% заявили о категорическом отказе пользоваться параллельным импортом: самыми непреклонными стали сибиряки (6%), тогда как в Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе эта доля практически стремится к нулю.