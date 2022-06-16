Нур-Султан может провести встречу по Сирии осенью

16 июн. 9:38

Новая встреча по сирийскому вопросу в астанинском формате может состояться в Нур-Султане, сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Примерная дата, скорее всего, - осень. Сейчас еще идет досогласование вопроса проведения саммита, который уже длительное время откладывается из-за актиковидных ограничений", - цитирует Лаврентьева ТАСС.

По словам дипломата, все зависит от графиков президентов России и Турции. "Работы много, время сложное", - добавил он.

Лаврентьев отметил, что на встрече в столице Казахстана, которая прошла в среду, российская делегация пыталась убедить турецких коллег в необходимости мирного урегулирования сирийской проблемы.

По его словам, основное внимание уделялось планам Турции провести новую военную операцию в Сирии. Однако дипломат сказал, что Россия старалась убедить Анкару в решении проблемы мирным путем без применения насилия.