В столице Азербайджана стартовал IX Глобальный Бакинский форум

16 июн. 9:30

Участники форума в течение трех дней будут обсуждать вопросы глобальной повестки.

В столице Азербайджана начал работу IX Глобальный Бакинский форум Международного центра Низами Гянджеви "Вызовы глобальному миропорядку". На церемонии открытия форума выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Участниками форума, который продлится до 18 июня, станут около 400 представителей из 53 стран, в том числе, главы государств и правительств, бывшие главы государств и правительств и молодые лидеры.

Как заявил накануне сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, на IX Глобальном Бакинском форуме будут обсуждаться вопросы глобальной повестки.

"Верю, что беседы и обсуждения в течение следующих трех дней будут эффективными и принесут свои плоды", - сказал Серагельдин.