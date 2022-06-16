Экс-игрок "Зенита" жалеет, что не стал чемпионом с "Анжи"

16 июн. 9:23

Бывший футболист "Зенита", "Анжи" и сборной России Игорь Денисов жалеет, что не стал чемпионом России в составе махачкалинского клуба.

"Я жалею об одном – что не стал чемпионом России с "Анжи". Я не фанат Махачкалы, не фанат "Анжи", но когда я переходил и разговаривал с Сулейманом Керимовым, я был уверен, что мы будем чемпионами", - сказал он в интервью Нобелю Арустамяну.

Денисов был уверен, что "Анжи" будет очень сильной командой, которая смогла бы составить конкуренцию питерцам. По его словам, он в тот момент был очень зол на "Зенит".

"Очень жаль, что Сулейман Керимов не дождался. Если бы он не поступил так, мы бы стали чемпионами России – не в этом году, так в следующем, когда все бы набрали форму", - заключил футболист.