СМИ: авиакомпания "Победа" меняет дислокацию?

16 июн. 9:15

Входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер "Победа" может перенести все свои рейсы и перебазировать самолеты из Внуково в Шереметьево, решение по этому вопросу может быть принято к июлю, - пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя перевозчика Елену Селиванову.

"Перевод рейсов авиакомпании из Внуково в Шереметьево и базирование самолетов в Шереметьево действительно обсуждаются - определяются сама возможность, условия и объемы производственной программы. Решение по этому вопросу может быть принято к июлю", - рассказала Селиванова, передает ТАСС.

С весны 2021 года до апреля 2022 года "Победа" выполняла часть рейсов из Шереметьево, и перевозчика полностью это устраивает: так, аэропорт может осуществлять разворот рейсов за 25 минут, что позволяет держать налет на высоком уровне.

Также перевод рейсов "Победы" в Шереметьево поможет сконцентрировать производственные и материально-технические ресурсы всей группы в одном порту, эффективно использовать и обслуживать парк самолетов группы и предложить пассажирам больше выгодных маршрутов за счет удобных стыковок. Это решение даст возможность выбора перевозки в разных ценовых сегментах с максимально увеличенным предложением по самому низкому тарифу, - отметили в компании.