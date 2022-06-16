Крым запускает автобусное сообщение с освобожденными областями юга Украины

16 июн. 8:59

Уже с 1 июля власти Крыма планируют запустить автобусное сообщение с освобожденными областями юга Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Автобусное сообщение с Херсонской и Запорожской областями планируем организовать в полном объеме до 1 июля. Расписание будет опубликовано до 20 июня на сайте правительства Крыма и сайтах военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской области", - рассказал Аксенов, передает РИА Новости.

Для удобства пассажиров власти Крыма выделят на пунктах пропуска одну из полос специально для движения общественного транспорта, - добавил Аксенов.