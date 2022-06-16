Мантуров: российские авиаторы до 2030 года получат более тысячи самолетов

16 июн. 8:44

Для нужд гражданской авиации РФ российским авиакомпаниям до 2030 года будет поставлено свыше 1 тыс самолетов, - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации - при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо", - рассказал министр, уточнив, что планируется произвести 142 самолета SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214, а также 12 самолетов Ил-96-300, передает ТАСС.

Получат новые воздушные суда и парки региональных перевозчиков – это будут самолеты "Ладога", Л-410 и "Байкал", - отметил министр.

Также до 2030 года планируется поставить более 760 вертолетов - свыше 200 вертолетов "Ансан" и более 270 вертолетов Ми-8.

Напомним, весной 2022 года на фоне масштабных санкций против России США и Европа перестали поставлять в Россию самолеты Airbus и Boeing, отказали в услугах их технического обслуживания и приостановили текущие лизинговые контракты.