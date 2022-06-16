Гинцбург: Привитых от оспы проверят на устойчивость к новой болезни

16 июн. 8:28

Российский Центр имени Гамалеи в ближайшее время проведет исследования по изучению стойкости иммунитета против оспы обезьян у людей, вакцинированных против натуральной оспы, - сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Мы получили задание экспериментально проверить, сейчас работа готовится, насколько люди, которые до 1980 года были вакцинированы от натуральной оспы, в какой степени у них есть перекрестный иммунитет к оспе обезьян в настоящее время", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Также Минздрав РФ готовит материалы для врачей по определению оспы обезьян у человека, - добавил Александр Гинцбург.