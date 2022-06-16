В столичном регионе будет солнечно, но прохладно

16 июн. 8:15

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность с незначительными осадками, а воздух прогреется до 23 градусов тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода обусловится тыловой частью циклона, поэтому будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь очень слабой интенсивности, очень локальный, очень мозаичный, практически незаметный. Воздух прогреется до климатической нормы, в Москве 21-23, по области 18-23 тепла", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть западный, его скорость составит 3-8 м/с, а атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт ст, - добавил синоптик.