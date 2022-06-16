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Херсонские корабелы готовы строить корабли для Черноморского флота России

Херсонские корабелы готовы строить корабли для Черноморского флота России

Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, - сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть", - рассказал он, передает РИА Новости.

Также херсонские верфи могут заниматься строительством гражданских судов, - добавил Стремоусов.

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