Херсонские корабелы готовы строить корабли для Черноморского флота России

16 июн. 7:58

Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, - сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть", - рассказал он, передает РИА Новости.

Также херсонские верфи могут заниматься строительством гражданских судов, - добавил Стремоусов.