РЭЦ перезапустит программу "Сделано в России"

16 июн. 7:44

Российский экспортный центр, входящий в ВЭБ.РФ, перезапустит программу "Сделано в России", - заявила на ПМЭФ-2022 глава РЭЦ Вероника Никишина.

"Это будет сделано для того, чтобы как можно больше компаний, которые производят качественную продукцию, смогли к ней присоединиться", - рассказала Никишина, передает РИА Новости.

"Программа должна быть масштабирована, и в партнерстве с крупнейшими деловыми объединениями и с государственными органами, которые в том числе отвечают за систему сертификации, хотим расширить возможности российских компаний для участия в программе "Сделано в России", - пояснила глава центра, добавив, что смысл новой концепции - давать компании символ РЭЦ "птичку", если она пройдет добровольную сертификацию в любой области и получит сертификат.

"Птичка" "Сделано в России" - это своего рода талисман для многих экспортеров. Мы хотим максимально увеличить эффект от продвижения российской продукции не через продвижение конкретных брендов, а именно через продвижение зонтичного", - добавила глава РЭЦ.