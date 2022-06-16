В России введут новые ограничения к выдаче водительских прав

16 июн. 7:28

МВД России подготовило законопроект, в котором предлагается ряд поправок в законодательство, уточняющих и ужесточающих требования к получению водительских прав, - рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Сейчас права категории D для управления автобусом может получить любой гражданин без опыта вождения. Теперь предлагается выдавать такие права лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года, - пишет "Прайм".

Также водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, в течение года после решения суда запретят сдавать экзамен на права в ГИБДД, а иностранных граждан обяжут обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в России, что предполагает прохождение медицинского освидетельствования и прочие процедуры, в том числе, экзамен по вождению.

"Эти поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года", - добавил Соловьев.