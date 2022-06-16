СМИ: США заявили о готовности ужесточить антииранские санкции

16 июн. 7:13

Представители администрации президента США заверили сенат в готовности Вашингтона к ужесточению санкций в отношении Ирана в случае провала переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, - пишет Politico.

Соответствующие гарантии американские чиновники предоставили законодателям в рамках закрытого брифинга.

"Все, к чему стремится Иран, - это краткосрочное ослабление санкций, чтобы он мог инвестировать больше средств в свой военный потенциал, не только в ядерную программу", - цитирует издание слова сенатора-республиканца Марка Рубио, передает Gazeta.ru.

По его мнению, возвращение к соглашению больше не является лучшим вариантом, поскольку вряд ли администрации президента удастся за счет него достичь поставленных целей.

В Белом доме заговорили о готовности к новым санкциям на фоне требований сенаторов по составлению запасного плана из-за проблем с переговорами вокруг иранской сделки. По мнению американских законодателей, Вашингтон должен помешать превращению Ирана в ядерную державу в случае срыва попытки по восстановлению СВПД, - пишет автор публикации.