Нужен ли России переукрепленный рубль

16 июн. 6:58

Национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, - заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар - это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок", - сказал Белоусов, отметив, что равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар, - передает ТАСС.

Банк России не таргетирует курс рубля, поэтому он "складывается таким, каким есть". "При этом мы видим, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку, несколько дней назад снизил ее до 9,5%. Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства", - добавил первый вице-премьер.