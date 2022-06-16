НАТО: Украина постоянно просит оружия

16 июн. 6:45

Западные страны сталкиваются с трудностями при обеспечении властей Украины вооружениями, поскольку запросы от Киева поступают практически ежедневно и часто меняются, некоторые государства уже близки к тому, чтобы исчерпать свои запасы, - признала постпред США при НАТО Джулианн Смит.

"В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, ...пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются", - подчеркнула Смит, передает ТАСС.

"Некоторые страны уже отдали все, что у них было", - посетовала Смит, пояснив: несколько стран "постепенно стали выражать озабоченность" в связи с тем, что запасы исчерпываются. Государства "осознают, что они за последние месяцы ...предоставили огромные объемы техники, и заново оценивают, что еще они могут предоставить" Украине. Некоторые страны решают переключиться на оказание финансовой помощи, - добавила постпред США при НАТО.