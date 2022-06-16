Опрос: россияне ждут полного импортозамещения через два года

16 июн. 6:29

Почти четверть россиян верят в полное импортозамещение в России на горизонте двух лет, - сообщили в банке "Открытие".

"По мнению четверти опрошенных (25%), Россия сможет в ближайшие один-два года частично заместить импортные товары и оборудование собственным производством. "При этом 23% верят в полное импортозамещение на горизонте двух лет: больше всего таких оптимистов на Северном Кавказе (29%), меньше всего на Дальнем Востоке (20%)", - выяснили аналитики, передает РИА Новости.

Еще 24% граждан считают, что Россия полностью справится с импортозамещением за пять-десять лет, а 8% полагает, что на это уйдет более десяти лет.

А вот около 14% россиян уверены, что полное импортозамещение невозможно. В Москве и Московской области такой точки зрения придерживаются 19%, тогда как на Северном Кавказе всего 7%, - сказано в исследовании банка.

44% опрошенных намерены в будущем отдавать предпочтение отечественным товарам, за исключением тех, где нет российской альтернативы. Около 27% предпочтут импортные товары, за исключением качественных российских. Еще 19% граждан заявили, что им безразлична страна-производитель любого товара. При этом 7% респондентов будут выбирать во всех случаях только отечественные товары, а 4% сообщили, что покупали и планируют покупать дальше исключительно иностранные товары.