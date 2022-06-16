СМИ: ВОЗ прочит России новый виток коронавируса

16 июн. 6:14

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2022 году.

"...Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело", - сказала Вуйнович, передает ТАСС со ссылкой на газету "Известия".

Также нынешней осенью возможно более сильное проявление эпидемии гриппа.

"В предыдущие годы, когда вводились локдауны и другие меры, ограничивающие контакты, меньше люди встречались с инфекциями, поэтому другие респираторные вирусы были подавлены", - пояснила она, подчеркнув, что сейчас, когда мир снова открывается, нужно следить за обоими вирусами и защищать самые уязвимые группы населения.