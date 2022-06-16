Али Хаменеи призвал развивать отношения с Туркменистаном

16 июн. 5:42

В среду, 15 июня, в Тегеране состоялась встреча верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

В ходе переговоров Али Хаменеи отметил, что углубление и развитие отношений между Тегераном и Ашхабадом приносит выгоды обеим сторонам.

Верховный лидер Ирана обратил внимание на то, что у дружественных отношений между Ираном и Туркменистаном есть региональные и международные противники, но необходимо преодолевать препятствия. Али Хаменеи подчеркнул необходимость активности комиссии совместного сотрудничества для выполнения уже достигнутых соглашений.

В свою очередь, Сердар Бердымухамедов также заявил, что приоритетом для его страны является развитие связей с соседями. "Мы планируем укреплять хорошие отношения двух стран в областях газа, электроэнергии и транспорта на основе документов о сотрудничестве, которые сегодня были подписаны", - цитирует туркменского лидера агентство IRNA.