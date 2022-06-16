В Нур-Султане появится памятник Махатме Ганди

16 июн. 1:33

Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев и государственный министр иностранных дел и культуры Индии Меенакши Лекхи провели двухстороннюю встречу, в ходе которой подписали программу культурного обмена на 2022-2025 годы, - сообщила пресс-служба Минкультуры Казахстана.

Одним из свидетельств крепких и дружественных отношений двух стран стало открытие бюста великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы в Нью-Дели. При этом на паритетной основе в Нур-Султане запланировано открытие памятника Махатме Ганди, - сообщил на встрече Даурен Абаев, напомнив, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Индией, передает Sputnik Казахстан.

Министр культуры и спорта Казахстана высказал заинтересованность в активизации сотрудничества в области кинематографии, архивного дела, туризма и спорта, а Меенакши Лекхи подтвердила намерение в укреплении взаимовыгодных связей по широкому кругу вопросов.