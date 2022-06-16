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Олимпийские чемпионы привезут "Аленький цветочек" в Сочи

Олимпийские чемпионы привезут &quot;Аленький цветочек&quot; в Сочи

Гастрольный тур ледового шоу "Аленький цветочек" начнется в Сочи 1 июля.

В постановке заняты лучшие российские фигуристы и чемпионы Олимпийских игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Камила Валиева, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Музыкальные партии в шоу озвучивают Григорий Лепс, Ани Лорак, Николай Басков, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Панайотов, а также вокальная арт-группа Soprano Турецкого.

Премьера шоу Татьяны Навки состоялась в 2019 году в Москве.

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