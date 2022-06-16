Нур-Султан украсит 300-метровый фонтан

16 июн. 3:36

В Нур-Султане перед новой мечетью появится аллея с 300-метровым фонтаном.

Аллея расположится в квадрате проспектов Мәнгілік Ел, Кабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейна Бен Талала. "На центральной аллее расположен фонтан протяженностью 300 метров, также устанавливаем теневые навесы, малые архитектурные формы, масштабно озеленяем территорию. Предусмотрены места для пеших прогулок, тихого отдыха, парковок", - сообщил глава города Алтая Кульгинова в соцсети.

Территория будет ежегодно озеленяться, в будущем общественное пространство превратится в большой благоустроенный парк.

"Что касается самой мечети, то она является самой большой мечетью в республике и Центральной Азии. Высота главного купола почти 90 метров, минареты - 130 метров. Вместимость мечети до 30 тыс человек", - добавил Кульгинов.