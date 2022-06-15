В тегеранском университете установят бюст Расула Гамзатова

15 июн. 23:25

В нынешнем году в столице Ирана будет установлен бюст народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, - рассказала дочь поэта Салихат Расулова.

Памятник установят на территории тегеранского университета имени Алламе Табатабаи в преддверии празднования 100-летия со дня рождения Гамзатова, - передает ТАСС.

Напомним, в 2023 году в России будет отмечаться 100-летний юбилей со дня рождения Расула Гамзатова, указ о праздновании в июле прошлого года подписал президент России Владимир Путин.

В план включено более 70 мероприятий, на его реализацию планируется направить около 9 млрд рублей. Праздничные мероприятия также пройдут в Азербайджане, Беларуси, Киргизии и Монголии.