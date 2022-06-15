Астраханский государственный ансамбль песни и танца выступит с концертом на День рыбака

15 июн. 23:09

Концерт под названием "Астраханский край рыбацкий" пройдет 9 июля в Астраханском театре оперы и балета, об этом говорится на его сайте.

На сцену выйдет Государственный ансамбль песни и танца, который выступит с песенными и хореографическими рыбацкими историями.

"Песни, припевки, частушки, прибаутки, страдания, включенные в программу, собраны по крупицам в течение нескольких лет, обработаны талантливыми композиторами. "Нот душевных переборы" будут сменяться рэпом на рыбацкую тематику, за которым последуют лирические признания в любви, а мужская группа хора раскроет секреты удачного лова и рыбацкого счастья", - поведали в театре.

На вечере будут исполнены также оркестровые композиции, а балет покажет астраханские кадрили - их в области существует более десяти, и танцы народов, живущих на Астраханской земле.

Концертная программа "Астраханский край рыбацкий" послужит завершением концертного сезона ансамбля, артисты выступят в рамках Года культурного наследия народов России.

Напомним, День рыбака в России отметят во второе воскресенье июля - 10-го числа.