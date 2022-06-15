Советник Джонсона покинул свой пост

15 июн. 22:39

Советник британского премьера Бориса Джонсона Кристофер Гейдт подал в отставку, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Королевства.

"С сожалением вынужден сообщить, что считаю правильным решение покинуть пост независимого советника по вопросам конфликтов интересов среди министров", - сказано в тексте.

Гейдт принял решение уйти с поста на фоне скандала с вечеринками, которые Джонсон организовал во время очередного национального локдауна. Отмечается, что советник неоднократно ругался с премьером из-за нарушений кодекса поведения.