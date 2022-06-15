Конференция к годовщине Шушинской декларации проходит в Шуше

15 июн. 22:37

В Шуше проходит международная конференция на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона", она посвящена первой годовщине Шушинской декларации.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в работе конференции участвуют заведующий отделом Администрации Президента по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) - руководитель Центрального аппарата Таир Будагов, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, министр сельского хозяйства АР Инам Керимов, министр культуры Анар Керимов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, первый заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств, глава турецкой делегации Бинали Йылдырым, министр сельского хозяйства Турции Вахид Киришчи, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии националистического движения Турции (ПНД) Исмет Беюкатаман, представители правления ПЕА, Ревизионной комиссии, Совета ветеранов и Молодежного объединения, руководители около 40 политических партий, действующих в Азербайджане и другие.

Сначала были исполнены государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за территориальную целостность и независимость обеих стран.

Затем организаторы показали видеоролик, посвященный первой годовщине принятия Шушинской декларации, Адалят Велиев зачитал обращение президента Азербайджана, председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева к участникам конференции.

Далее в рамках конференции состоятся панельные дискуссии.