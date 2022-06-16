РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Европа заменит российский уголь южноафриканским

Reuters
Европа заменит российский уголь южноафриканским

По информации Reuters, европейские страны, пытаясь обеспечить поставки угля, альтернативные российским, в этом году импортировали на 40% больше ископаемого топлива из главного южноафриканского экспортного хаба, чем за весь 2021 год. 

Как отмечает Euractiv, к концу мая с южноафриканского угольного терминала Ричардс-Бей (RBCT) в европейские страны было доставлено 3240752 тонны угля, что составляет 15% от общего экспорта терминала и на 4% выше (по сравнению с 2321190 тоннами) в 2021 году. Со второй недели августа угольный импорт из России будет запрещен на территории Европейского Союза в рамках широкомасштабных санкций против Москвы. 

На сегодняшний день поставки от RBCT были получены Италией, Францией, Испанией, Данией, Польшей, Германией и Украиной. Некоторые из них только начали заказывать уголь у южноафриканского поставщика в связи с началом российской спецоперации на Украине. 

Нидерланды не получили ни одного груза с RBCT в январе и феврале, при этом в период с марта по май страна импортировала 1,27 млн тонн угля с терминала, причем объемы поставок увеличиваются каждый месяц. Страна стала четвертым по величине импортером южноафриканского угля, доля которого составляет 5,76% от общего объема экспорта. 

Угольный импорт Франции вырос почти в семь раз с 68005 тонн за весь прошлый год до 464432 тонн в этом году. 

Испания, Польша и Германия не импортировали уголь с RBCT в прошлом году. Однако за первые пять месяцев текущего года Испания закупила 355250, Польша - 1815155 и Германия - 157383 тонны угля. 

Япония, которая также заявляет о готовности запретить российский угольный импорт, с января получила 388249 тонн угля с RBCT, что практически в два раза больше по сравнению с объемами прошлого года. 

Китай, третий крупнейший импортер RBCT в 2021 году, закупивший 6,09 млн тонн, в этом году не получил ни одного груза с терминала - Пекин увеличил импорт российского угля. 

Всплеск экспорта в Европу происходит на фоне слабых производственных показателей RBCT. Это говорит о том, что Южная Африка упустила хорошую возможность на фоне роста цен на ископаемое топливо.  Плохое техническое обслуживание, нехватка локомотивов, кража медных кабелей ухудшили состояние государственной службы грузоперевозок, которая занималась отправкой угля с RBCT в другие порты. Некоторые шахтеры возят уголь на грузовиках. RBCT экспортировал 22057587 тонн угля за первые пять месяцев 2022 года. Такими темпами RBCT вскоре вновь столкнется с падением ежегодного экспорта как в 2021 году, когда отгрузка была самой слабой с 1996 года. 

770 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version