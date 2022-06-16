Европа заменит российский уголь южноафриканским

По информации Reuters, европейские страны, пытаясь обеспечить поставки угля, альтернативные российским, в этом году импортировали на 40% больше ископаемого топлива из главного южноафриканского экспортного хаба, чем за весь 2021 год.

Как отмечает Euractiv, к концу мая с южноафриканского угольного терминала Ричардс-Бей (RBCT) в европейские страны было доставлено 3240752 тонны угля, что составляет 15% от общего экспорта терминала и на 4% выше (по сравнению с 2321190 тоннами) в 2021 году. Со второй недели августа угольный импорт из России будет запрещен на территории Европейского Союза в рамках широкомасштабных санкций против Москвы.

На сегодняшний день поставки от RBCT были получены Италией, Францией, Испанией, Данией, Польшей, Германией и Украиной. Некоторые из них только начали заказывать уголь у южноафриканского поставщика в связи с началом российской спецоперации на Украине.

Нидерланды не получили ни одного груза с RBCT в январе и феврале, при этом в период с марта по май страна импортировала 1,27 млн тонн угля с терминала, причем объемы поставок увеличиваются каждый месяц. Страна стала четвертым по величине импортером южноафриканского угля, доля которого составляет 5,76% от общего объема экспорта.

Угольный импорт Франции вырос почти в семь раз с 68005 тонн за весь прошлый год до 464432 тонн в этом году.

Испания, Польша и Германия не импортировали уголь с RBCT в прошлом году. Однако за первые пять месяцев текущего года Испания закупила 355250, Польша - 1815155 и Германия - 157383 тонны угля.

Япония, которая также заявляет о готовности запретить российский угольный импорт, с января получила 388249 тонн угля с RBCT, что практически в два раза больше по сравнению с объемами прошлого года.

Китай, третий крупнейший импортер RBCT в 2021 году, закупивший 6,09 млн тонн, в этом году не получил ни одного груза с терминала - Пекин увеличил импорт российского угля.

Всплеск экспорта в Европу происходит на фоне слабых производственных показателей RBCT. Это говорит о том, что Южная Африка упустила хорошую возможность на фоне роста цен на ископаемое топливо. Плохое техническое обслуживание, нехватка локомотивов, кража медных кабелей ухудшили состояние государственной службы грузоперевозок, которая занималась отправкой угля с RBCT в другие порты. Некоторые шахтеры возят уголь на грузовиках. RBCT экспортировал 22057587 тонн угля за первые пять месяцев 2022 года. Такими темпами RBCT вскоре вновь столкнется с падением ежегодного экспорта как в 2021 году, когда отгрузка была самой слабой с 1996 года.