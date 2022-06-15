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Рецидивисты оставили без двери жительницу Махачкалы

Рецидивисты оставили без двери жительницу Махачкалы

Похищение двери раскрыли полицейские в столице Дагестана, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В отдел полиции по Кировскому району обратилась местная жительница, которая рассказала, что неизвестный украл ее металлическую дверь, нанеся ей ущерб на 20 тыс рублей.

Проверив пункты приема вторсырья, правоохранители доставили в отдел ранее судимых местных жителей, 27 и 28 лет.

"Подозреваемые в содеянном сознались и рассказали, что полученные от сбыта металлической двери деньги в размере 1,7 тыс рублей поделили между собой", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Проверяется возможная причастность злоумышленников к аналогичным деяниям.

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