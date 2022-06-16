Израильский газ пойдет в Европу через Египет

Вчера в Каире министр энергетики Израиля Карин Эльхарар подписала меморандум о взаимопонимании с Египтом и Европейским союзом. В рамках соглашения израильский газ с месторождений в Средиземном море будет экспортироваться в Европу через Египет, пишет Al-Monitor.

Обращаясь к участникам VII Восточно-Средиземноморского газового форума, Эльхарар сказала, что совместное израильско-египетское решение поделиться природным газом с Европой определяет страны в качестве глобальных игроков на энергетическом рынке: ”Таким образом мы делаем заявление для всех тех, кто видит в регионе только плохое: разделение и конфликты. Меморандум свидетельствует о том, что мы прокладываем новый путь сотрудничества, солидарности и устойчивости. Мы меняем не только парадигмы в нашем регионе, но и восприятие нас другими. Вместе с европейскими партнерами Египет и Израиль посылают сигнал о том, что мы можем составить конкуренцию на газовом рынке и обеспечить лучшее будущее с точки зрения окружающей среды”.

Назвав подписание меморандума ”историческим моментом”, Эльхарар добавила, что соглашение ”не просто обеспечивает поставки природного газа в Европу, но также и прокладывает путь к обеспечению устойчивости и процветания региона”.

Министр энергетики и минеральных ресурсов Иордании, Салех аль-Харабшех, выступавший после Эльхарар, не называл напрямую Израиль, но подчеркнул, что прогресс возможен, только если все члены форума будут работать вместе. Он добавил, что Иордания привержена диалогу со всеми участниками Восточно-Средиземноморского западного форума, стремясь к развитию регионального рынка природного газа, энергетической устойчивости и защите природы.

После подписания документа комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон поделилась в Twitter: ”Сегодня исторический день для европейской энергетики и безопасности. Подписание меморандума о взаимопонимании с Египтом и Израилем, двумя надежными стратегическими партнерами. Мы сможем рассчитывать на СПГ из Израиля и ближневосточного региона, который будет доставляться посредством египетской инфраструктуры”. Эльхарар и Симсон также провели личную встречу во время газового форума.

Как сообщает израильское министерство энергетики, подписанный в Каире меморандум подчеркивает важность природного газа и ту роль, которую он играет на европейском энергетическом рынке в рамках усилий ЕС по сведению выбросов до нуля к 2050 году. Подписавшие соглашение стороны будут работать вместе, чтобы обеспечить регулярные поставки природного газа в страны-члены ЕС из Египта, Израиля и от других поставщиков посредством существующей СПГ-инфраструктуры Египта. Соглашение, вступившее в силу вчера, будет действовать три года, а потом будет автоматически продлено еще на два года.

В меморандуме обозначены шаги, которые должны ускорить исполнение договора, в частности положение, призывающее европейские компании участвовать во всевозможных процессах, а также инвестировать в разведку и добычу природного газа как в Израиле, так и в Египте. Соглашение также предусматривает создание плана по оптимальному использованию инфраструктуры, связанной с добычей, сжижением и транспортировкой.

Только в этом году Израиль заработал 900 млн шекелей ($260,5 млн) на экспорте природного газа в Египет. Стоит также отметить, что сотрудничество в сфере безопасности на Синайском полуострове, в Секторе Газа и в регионе уже долгое время остается основой для связей Израиля с Египтом. Энергетическая сфера тоже становится важным элементом укрепления двусторонних отношений. Эльхарар также встретилась в Израиле с председателем Европейской комиссией Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Италии Марио Драги.

Кроме экспорта природного газа в Европу Израиль намерен и дальше руководствоваться европейскими усилиями по поддержке устойчивой и чистой энергетики. В мае Израиль стал участником инициативы ”Горизонт Европы 2022”, инновационной исследовательской программы, которая открывает возможность для израильских ученых, работающих в области возобновляемых источников, получать европейское финансирование и сотрудничать с европейскими учреждениями.