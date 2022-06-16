Студенты протестуют в Тбилиси

Тбилисский государственный университет (ТГУ) потрясли шумные протесты: студенты отказываются возвращаться к обязательному очному обучению, утверждая, что арендная плата в городе выросла до небывалых высот.

По данным Eurasianet, в начале весеннего семестра ТГУ объявил, что очное обучение будет возобновлено в мае, то есть в середине семестра, после двух лет удаленного обучения в связи с пандемией коронавируса. Более 22 тыс. студентов выразили свой протест, в частности те, кто живет за пределами города и снимает жилье. Уже в апреле они инициировали демонстрации в университете.

К студентам, которые на тот момент были в Тбилиси, присоединились и другие обучающиеся, застрявшие в своих родных городах. Сочувствующие студенты из Тбилиси приносят на демонстрации компьютеры, связываясь со своими протестующими однокурсниками по Zoom.

В мае университет пошел на уступки: студенты могут продолжать онлайн-обучение, но будут обязаны присутствовать лично на экзаменах, запланированных на июнь и июль. Но организаторы протеста говорят, что даже в таком случае расходы для студентов окажутся слишком большими. Кроме того, руководство университета проигнорировало более широкие требования: построить общежитие, которое могло бы решить жилищные проблемы студентов, обеспечить финансовую прозрачность учебного заведения и уволить ректора, которого учащиеся обвиняют в том, что он несерьезно относится к их проблемам.

Протесты привлекли особое внимание 10 июня, когда группа студентов силой ворвалась в кабинет ректора. Во время последовавшей драки четыре сотрудника университета получили травмы и были отправлены в больницу, сообщает ТГУ. Организаторы протеста осудили насилие и извинились за то, ”что перешли границы свободы самовыражения”, однако учащиеся намерены продолжать протестовать. ”Университет и социум, в котором мы живем, не оставили нам выбора, поэтому мы вынуждены идти на радикальные меры”, - говорится в заявлении протестующих.

На протяжении многих лет ТГУ был местом масштабных студенческих протестов, в основном касавшихся политической независимости учреждения и академических вопросов. Однако пандемия и ухудшающаяся экономическая ситуация выявили социальные проблемы. Протестующим симпатизируют многие грузины, особенно учитывая актуальность вопроса стоимости арендной платы. В Грузии неоднократно появлялись сообщения о том, что арендодатели внезапно выселяют жильцов, чтобы заселить более состоятельных клиентов. По информации агентств недвижимости арендная плата в Тбилиси выросла почти в два раза на фоне усиливающейся инфляции и притока россиян, которые спровоцировали спрос на жилье. Арендодатели спешат воспользоваться возможностью.

”Сегодня владельцы жилья просят, чтобы им платили в долларах, - сказала местному новостному сайту Netgazeti студентка Нино Джанджалашвили. - Многим из тех, кто уже снимал квартиру, позвонили владельцы и попросили съехать, поскольку они больше не хотят принимать арендную плату в лари”.

Есть те, кто считают, что требования, озвучиваемые студентами, незаконны. ”Даже если мы примем позицию обучающихся в отношении онлайн-экзаменов, нет никаких оснований для подобного поведения, - говорит грузинский политолог Гия Нодия. - Возникают подозрения в том, что студенты надеются на более легкие онлайн-экзамены. Поэтому и была инициирована суматоха”.

Сочувствующие протестующим не принимают такие аргументы. ”Все хотят, чтобы было как на Западе [где студенческие протесты частое явление], но никто не хочет видеть агрессивных учащихся, разве что в фильмах”, - говорит деятель искусств Эрекле Дейсадзе.

Некоторые считают, что студенты требуют слишком многого. ”У меня нет сочувствия к тем, которые хотят сжульничать на экзаменах, - говорит Тамара Черголеишвили, основательница известного журнала ”Табула”. - Я также не солидарна с теми людьми, которые не понимают, что даже в богатых странах быть студентом означает делить туалет с восемью другими людьми”.

Но общежития так и не стали частью университетской культуры Грузии. В Тбилиси несколько университетов, где обучаются десятки тысяч студентов, но им приходится либо жить в семье или с родственниками, либо самим снимать жилье. Отсутствие возможности частичной занятости, а теперь еще и инфляция, которая в мае достигла более 13% в ежегодном исчислении, усугубили ситуацию.

У ТГУ есть два общежития. Но одно из них, построенное в 1970-х годах, в плачевном состоянии, а в новом есть места всего для 320 студентов.