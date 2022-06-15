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Взрыв в цеху ранил человека в Ташкентской области

Взрыв в цеху ранил человека в Ташкентской области

Взрыв произошел в производственном цеху в Ташкентской области, об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

В 17:55 (15:55 мск) в одном из цехов совместного предприятия Maxam Uzbekistan, взятых в аренду на территории предприятия "Аммофос-Максам" в Алмалыке, из-за нарушения технологического процесса произошел взрыв.

По предварительным данным, в результате оказались разрушены конструкции здания, пострадал водитель грузовика, стоявшего поблизости, передает "Газета.uz".

В данный момент мужчина находится в медучреждении под наблюдением врачей, они оценивают его состояние как удовлетворительное.

Специалисты ведут работы по ликвидации последствий взрыва.

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