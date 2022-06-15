В Ставрополе впервые в России напечатают двухэтажное офисное здание 

15 июн. 21:15

Ставропольская компания "Смарт билд" впервые в России приступила к печати двухэтажного здания на 3D-принтере, для чего создала строительного робота, - сообщил соучредитель компании Дмитрий Прохоренко.

"Мы строим первое в России двухэтажное здание с помощью 3D-принтера, правильнее назвать его строительным роботом. Это высокопроизводительное рабочее место, возводить полноценное строение способны 3-4 человека. Больше одного этажа в России с использованием этих технологий никто не строил", - рассказал Прохоренко, передает ТАСС.

К разработке технологий привлекли команду российских инженеров, вся техника и технологии разработаны ими, Все процессы, за исключением моторов и контроллера управления, российские, а само офисное здание расположится на площадке первого частного краевого индустриального парка "Мастер", - пояснил соучредитель компании.

Используемые технологии позволяют возводить здания в разы быстрее обычного строительства, поскольку 3D-принтер также может работать в условиях, где сложно находиться человеку. Еще одно преимущество - возможность реализовать любые задумки архитекторов.

"Часто строители ругают архитекторов, которые создают проект в идеальных условиях, а воплощение лежит на плечах строителей, прорабов. В данном случае то, что архитектор создаст - так и будет", - рассказал директор компании Дмитрий Москвитин.