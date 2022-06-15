Ливни и град затопили Ставрополь пробками

15 июн. 21:43

Практически всю территорию Ставрополя парализовали пробки, вызванные ливнем и градом.

Вечер дня ознаменовался сильными дорожными заторами, которые оцениваются в 9 баллов из 10. Движение приостановилось на ключевых городских магистралях. Невозможно свободно проехать по центру города, сообщает "АиФ-Ставрополь".

Пробками покрылись и крупные трассы на юго-западе и северо-западе Ставрополя. Местные жители в соцсетях и мессенджерах говорят о подтопленных участках дорог на некоторых перекрестках. В разы выросли услуги таксистов.

Причиной огромных пробок стало резкое ухудшение погоды. 15 июня в краевую столицу пришел сильный ливень, который сопровождался порывами ветра и градом.