Две заповедные территории Грузии попали во Всемирную сеть ЮНЕСКО

15 июн. 21:35

ЮНЕСКО внесла две заповедные территории Грузии в Тушети и Кахети во Всемирную сеть биосферных резерватов. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По его словам, речь идет о территории трех Алазани в Тушети и местности в районе Дедоплисцкаро в Кахети.

"Биосферный резерват путем разумного использования природных и человеческих ресурсов улучшает экологическое, экономическое и социальное положение в регионе, способствует деятельности бизнеса, особенно с точки зрения производства органической продукции, и увеличивает туристический потенциал", - приводит слова главы правительства Sputnik Грузия.

Напомним, Всемирная сеть биосферных резерватов была создана в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Она объединяет особо охраняемые природные территории, служащие примером сбалансированного взаимодействия природы и человека.