Власти Ингушетии не намерены менять границы заповедника "Эрзи"

15 июн. 21:04

Ингушетия не пойдет на изменения территории государственного заповедника "Эрзи" в пользу создаваемого в Чечне национального парка "Даймохк", - заявил первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев.

"Земли, которые имеются в виду в документе под названием "Национальный парк "Даймохк", - это земли, которые были переданы в рамках соглашения между руководством Ингушетии и Чечни в 2018 году, но, так как данные земли находятся на особо охраняемой территории в природном заповеднике "Эрзи", наша позиция по этому вопросу отрицательная", - сказал Евлоев, передает "Интерфакс".

Накануне глава Минприроды РФ Александр Козлов сказал, что Ингушетия подписала дорожную карту по созданию парка "Даймохк", однако, как пояснил Евлоев, в густонаселенной республике нет лишней земли, чтобы компенсировать потерю.

"Мы привели свои доводы о том, что территории национальных парков и особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников, не могут быть уменьшены в соответствии с федеральным законом 33 от 1995 года. Нами также были добавлены свои замечания по данной дорожной карте, и они были удовлетворены Минприроды России ", - отметил зампред, добавив: глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов также против изменения границ ингушского заповедника.