Банду жестоких вымогателей поймали в Грузии

15 июн. 20:57

Полиция Грузии задержала трех человек, которые подозреваются в групповом вымогательстве и насилии, сообщает пресс-служба МВД.

Злоумышленников арестовали в Тбилиси и восточном регионе Кахети. Преступники уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

По данным следствия, обвиняемые требовали у гражданина 4 тыс лари. Жертву избили и угрожали убить, если он не заплатит им деньги в указанный срок. Во избежание дальнейшего насилия мужчина отдал деньги.

При обыске автомобиля одного из задержанных полиция изъяла автомат, пистолет, две обоймы, 18 патронов. При личном досмотре остальных обвиняемых были изъяты наркотики.

Отмечается, что членам банды грозит от четырех до семи лет лишения свободы.