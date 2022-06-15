В Росатоме уверены в появлении новых стран, которые захотят построить АЭС

15 июн. 20:58

В ходе Петербургского международного экономического форума появятся новые страны, готовые строить у себя атомные электростанции, такое мнение выразил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

"Я думаю, что в результате переговоров, в том числе на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, у нас появятся еще "новички", размещающие у себя атомные станции. <...> Эта работа идет, пока она в таком закрытом формате", - пояснил глава госкорпорации.

Гендиректор Росатома уточнил, что на сегодняшний день новые атомные объекты строятся в Китае, Индии, Египте и Венгрии.

Лихачев также выразил надежду, что в 2022 году Росатом поставит рекорд по количеству первых "бетонов" в разных странах.