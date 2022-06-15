Торпеды времен ВОВ ликвидировали на Кубани

15 июн. 20:37

Работники Новороссийского морского торгового порта уничтожили три три торпеды времен Великой Отечественной войны уничтожены в акватории Цемесской бухты, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

"Торпеды уничтожены двумя подводными взрывами, все прошло штатно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Позже части обезвреженных снарядов будут подняты с морского дна и утилизированы", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что подрывные работы проводились военнослужащими спецподразделения Новороссийской военно-морской базы.