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Торпеды времен ВОВ ликвидировали на Кубани

Торпеды времен ВОВ ликвидировали на Кубани

Работники Новороссийского морского торгового порта уничтожили три три торпеды времен Великой Отечественной войны уничтожены в акватории Цемесской бухты, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

"Торпеды уничтожены двумя подводными взрывами, все прошло штатно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Позже части обезвреженных снарядов будут подняты с морского дна и утилизированы", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что подрывные работы проводились военнослужащими спецподразделения Новороссийской военно-морской базы.

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