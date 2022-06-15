Россия готова протянуть руку Европе, если…

15 июн. 20:08

Россия готова "протянуть руку" Европе вместе с новыми азиатскими партнерами, если она перестанет стремиться подчинять другие государства, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Посмотрите внимательно на эту карту развития. Партнерство будет создаваться не в пику. Оно, конечно, будет на добровольной основе, на основе интересов, кластерных интересов, смесь экономических и инфраструктурных, социальных, образовательных. Но это большое возрождение Азии. ЕС протягиваем руку, если он изменит свою, скажем так, идеологию", -цитирует его РИА Новости.

По словам Панкина, слово "идеология" в России очень долго не звучало, однако она была "западных партнеров".

"Раньше мы ее называли колониальной, империалистической и прочее. А сейчас идеология: уплывают из рук клиенты, которые не подчиняются. Сначала это были мелкие, а теперь еще и крупные стали", - добавил он.