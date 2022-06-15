Дизайнеры работают над проектом памятника медикам, борющимся с коронавирусом, на Ставрополье

15 июн. 20:00

Дизайнеры начали работу над проектом памятника подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19, который появится на Ставрополье в 2022 году, рассказал на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор края Владимир Владимиров.

"Дизайнеры разрабатывают варианты внешнего облика памятника. Планируется, что он будет установлен в центральной части города Ставрополя, недалеко от здания медицинского университета. Думаю, что до конца этого года памятник будет установлен", - приводит его слова ТАСС.

Ранее инициативу об увековечивании памяти погибших медработников и медиков, сделавших вклад в борьбу с коронавирусом, выдвинул профсоюз работников здравоохранения Ставропольского края.