Молодую пару из Алматы задержали во время кражи цветов

15 июн. 19:49

Полиция Алматы завела дело в отношении молодой пары, пойманных с поличным на одной из городских клумб, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

При проверке выяснилось, что парень и девушка обрывали цветы, а потом планировали их продать.

"Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в управление полиции Бостандыкского района. По данному факту были составлены административные протоколы по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных нарушениях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что молодой паре грозит штраф в размере 63 600 тенге каждому. Кроме того, полицейские провели с ними разъяснительную беседу.