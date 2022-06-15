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Молодую пару из Алматы задержали во время кражи цветов

Молодую пару из Алматы задержали во время кражи цветов

Полиция Алматы завела дело в отношении молодой пары, пойманных с поличным на одной из городских клумб, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

При проверке выяснилось, что парень и девушка обрывали цветы, а потом планировали их продать.

"Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в управление полиции Бостандыкского района. По данному факту были составлены административные протоколы по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных нарушениях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что молодой паре грозит штраф в размере 63 600 тенге каждому. Кроме того, полицейские провели с ними разъяснительную беседу.

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